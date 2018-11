POL-KA: (KA)Karlsruhe - 29-Jähriger von Straßenbahn überrollt

Karlsruhe (ots) - Ein 29 Jahre alter Mann ist am Sonntag gegen 20.55 Uhr in der Durlacher Allee von einer Straßenbahn überrollt worden. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte den unter die Bahn geratenen 29-Jährigen in der Folge bergen. Er kam unter Einsatz eines Rettungsdienstes in die Klinik. Lebensgefahr bestehe bei dem Mann offenbar nicht.

Bisherige Erhebungen der Verkehrspolizei ergaben, dass der junge Mann wohl absichtlich vor die in Richtung Westen fahrende Bahn der Linie 2 gelaufen ist. Diesbezüglich dauern weitere Ermittlungen noch an.

In der Bahn selbst, an der ein Schaden von 200 Euro zu verzeichnen ist, kamen keine Personen zu Schaden. Der Schienenverkehr war auf der Strecke bis gegen 21.45 Uhr unterbrochen.

