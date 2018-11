POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbrüche am Wochenende in Karlsruhe

Karlsruhe (ots) - In zwei Wohnungen in Knielingen und der Nordweststadt brachen Unbekannte am Wochenende ein. Zwischen Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag, 12.00 Uhr suchten Einbrecher ein Wohnhaus in der Sudetenstraße heim. Im Haus wurden die Zimmer durchsucht. Die Unbekannten stahlen einen Tresor und Schmuck. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Am Sonntag, zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Schweigener Straße ein. Hier wurden das Wohnzimmer und die Küche durchwühlt und ein Tablet-PC und Schmuck gestohlen. Bevor die Täter das Haus verließen schütteten sie Buttersäure im Wohnzimmer aus. Auch hier beläuft sich der angerichtete Schaden auf mehrere hundert Euro.

