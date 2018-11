POL-KA: (CW) Altensteig - Bei Streitigkeiten schwer verletzt

Calw (ots) - Schwere Verletzungen zog sich ein 32-jährier Algerier bei Streitigkeiten im Asylbewerberheim in der Obere Talstraße am frühen Sonntagmorgen zu. Nach bisherigen Feststellungen war der 32-Jährige gegen 00.50 Uhr mit einem bislang unbekannten Mitbewohner in Streit geraten, der in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. In deren Verlauf ging eine Fensterscheibe zu Bruch. Durch die Glasscherben zog sich der Algerier schwere Verletzungen am Arm zu. Nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

