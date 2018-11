POL-KA: (KA) Odenheim - Einbruch in Baustoffmarkt

Karlsruhe (ots) - (KA) Odenheim - Einbruch in Baustoffmarkt

Lediglich ein Akku einer Kamera ist die Beute eines Einbrechers der in der Nacht zum Samstag in einen Baustoffhandel in der Nibelungenstraße in Odenheim eigedrungen war.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich der Dieb gewaltsam Zutritt in die Büroräume der Firma. In den Räumlichkeiten suchte der Langfinger zielstrebig nach Wertgegenständen und nahm letztendlich einen Akku einer Kamera an sich. Mit sie seiner Beute flüchtete der Dieb bislang unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

