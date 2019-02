Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Benzindiebstahl am helllichten Tage - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Auf bislang unbekannte Weise wurde am Mittwoch zwischen 14 und 14.30 Uhr der Tank eines VW Golf geleert. Der Golf war auf einem Parkdeck beim Rathausplatz geparkt. Nach der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte die Besitzerin fest, dass der Tank leer war. Sie hatte kurz zuvor getankt. Eine Werkstatt bestätigte auch die Dichtheit des Tanks, so dass von einem Diebstahl ausgegangen werden muss. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, sucht Zeugen.

