Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: FOLGEMELDUNG zu "Unbekannte beschädigen Radreifen an abgestellten Schienenfahrzeugen der SWEG" - KORREKTUR DES SACHVERHALTES - Straftat liegt nicht vor

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Nach aktuellen Erkenntnissen entstanden die Schäden an den Radreifen vermutlich im Fahrbetrieb und NICHT mutwillig durch Unbekannte.

Der Zeugenaufruf ist somit gegenstandslos. Es liegt keine Straftat vor.

Stand: 25/02/2019 - 15.30 Uhr

wr

URSPRÜNGLICHE MELDUNG vom 22. Februar 2019, 15.01 Uhr:

Die Polizei in Endingen ermittelt derzeit wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Wie ihr gemeldet wurde, hatten Unbekannte in der Zeit zwischen Montag (18. Februar 2019) und Donnerstag (21. Februar 2019) an abgestellten Triebwagen der SWEG Bohrungen an drei sogenannten Radreifen vorgenommen. Die Schienenfahrzeuge waren auf den Gleisen 2 und 3 abgestellt.

Eine Gefährdung des Fahrbetriebes lag nach Auskunft von Experten nicht vor. Motiv und Hintergründe für die offenbar mutwillig herbeigeführten Beschädigungen sind derzeit unklar.

Wer in den zurückliegenden Tagen verdächtige Beobachtungen im Bahnhofsbereich von Endingen gemacht hat, wird gebeten, sich beim örtlichen Polizeiposten unter Telefon 07642/92870 zu melden.

wr

