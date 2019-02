Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Brand in Wohnung - Frau bei Löschversuch leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Brandeinsatz wurde die Feuerwehr und Polizei am Sonntag nach Todtmoos gerufen. Gegen 12:20 Uhr war es in einer Wohnung zu einem Feuer gekommen. Einer Hausbewohnerin gelang es, den Brand mit Wasser zu löschen. Dabei zog sie sich leichte Verbrennungen an den Händen zu. Sie kam wie eine weitere Bewohnerin zur Beobachtung in ein Krankenhaus, da beide Frauen Rauchgasen ausgesetzt waren. Neben dem Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen vor Ort war, war ebenso die Feuerwehr Todtmoos mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Das Haus an sich blieb unbeschadet, durch das Feuer wurden aber Einrichtungsgegenstände und Inventar beschädigt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

