Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Pkw überschlagen

Freiburg (ots)

Eichstetten - Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Donnerstagmorgen 21.02.2019 gegen 09:50 Uhr die Fahrerin eines Daewoo auf der Strecke von Eichstetten in Richtung Nimburg auf Höhe des Umspannwerkes von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sowohl die Fahrerin als auch deren Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Versorgung der Verletzten war das DRK mit einem Notarzt und zwei Krankenwagen im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell