Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Mooswald: Weißer VW Polo von LKW touchiert - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Durch vermutlich einen Fahrfehler kam es am Donnerstag, den 21.02.2019 gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Berliner Allee, Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Elsässer Straße". Hierbei wurde der Fahrer eines weißen VW Polo, von einem Lkw-Fahrer, mit deutschem Kennzeichen, bei dessen Fahrstreifenwechsel erfasst und vor sich her geschoben. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei, Tel: 0761 882-3100, in Verbindung zu setzen.

