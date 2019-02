Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Türen zur Ladefläche nicht richtig verriegelt - hochwertige Bürostühle liegen auf Kreuzung

Freiburg (ots)

Ein Klein-Lkw hat am Dienstag auf der Kreuzung der B 532/Colmarer Straße in Weil am Rhein seine Ladung verloren. Die Ladung, hochwertige Bürostühle, lag verteilt auf der Straße. Gegen 11:00 Uhr bog der 60 Jahre Fahrer von der Bundesstraße nach links in Richtung Friedlingen ab. Dabei lösten sich mindestens zehn Stühle von der Ladefläche. Diese fielen durch die offenen Hecktüren auf die Straße. Andere Autofahrer halfen und räumten die Stühle von der Kreuzung. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer die Ladung ungesichert auf der Ladefläche transportiert und die Hecktüren nicht richtig verriegelt, so dass sich die Stühle selbstständig machten konnten. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein interessiert, ob jemand dadurch gefährdet wurde. Diese Verkehrsteilnehmer sollen sich unter Telefonnummer 07621 9800-0 melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell