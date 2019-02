Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen (2 Meldungen): Mit 2,3 Promille am Steuer

Aus polizeilicher Sicht ruhiger Fasnachtsverlauf

Bad Säckingen: Mit 2,3 Promille am Steuer

In der Nacht zum Samstag hat die Polizei einen Autofahrer in Bad Säckingen ertappt, der mit 2,3 Promille am Steuer saß. Gegen 02:25 Uhr fiel die Fahrweise des 61-jährigen einer Polizeistreife in der Marienstraße auf. Als er gestoppt wurde, stach sogleich die Alkoholfahne des Mannes in die Nase der Polizeibeamten. Der Alcomat zeigte einen Wert von gut 2,3 Promille. Es folgten die Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

Bad Säckingen:

Ohne bedeutsame Vorfälle endete das großen Narrentreffen am Wochenende in Bad Säckingen. Das erstellte Sicherheitskonzept ging aus polizeilicher Sicht voll auf. Bislang wurden Ermittlungen wegen zwei Körperverletzungsdelikten eingeleitet, zwei Platzverweise musste erteilt werden. Auch nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen waren nicht zu beklagen.

