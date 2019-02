Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Handtaschenraub am frühen Sonntagmorgen - Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Fahndung fest

Ein rascher Festnahmeerfolg gelang der Polizei nach einem Handtaschenraub am Sonntagmorgen in Weil am Rhein. Kurz vor 6.30 Uhr erschien eine 49-jährige Frau beim Polizeirevier. Sie gab an, dass ihr soeben bei der Tramhaltestelle in der Hauptstraße die Handtasche geraubt worden sei. Ein dunkelhäutiger Mann habe wortlos nach ihrer Handtasche gegriffen. Es kam zu einem Gezerre, in dessen Verlauf der Mann die Tasche an sich reißen konnte und mit ihr flüchtete. Die Frau wurde bei der Tat leicht verletzt. Die Polizei fahndete umgehend mit allen verfügbaren Streifen. Etwa fünfzehn Minuten nach der Tat sichtete eine Streife im Bereich der Humboldt-/Goethestraße eine Person, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Die Person wurde angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde bei ihr der geraubte Geldbeutel aufgefunden und sichergestellt. Bei der weiteren Absuche des Fluchtweges fand eine Streife die geraubte Handtasche. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 30-jährigen Gambier. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Lörrach hat einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gestellt.

