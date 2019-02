Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Zwei Leichtverletzte nach Kollision zweier Pkws

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag kollidierten auf der B 500 in Höhe der Abzweigung nach WT-Eschbach zwei Autos, wobei sich zwei Insassen leicht verletzten. Ein 73 Jahre alter Mann war gegen 16:00 Uhr mit seinem Citroen auf der Bundesstraße bergwärts unterwegs und zog auf dem zweispurigen Streckenabschnitt seinen Wagen plötzlich nach links. Dabei übersah er einen bereits auf der linken Spur fahrenden Ford. Der Citroen stieß mit dem Ford zusammen. Die 52-jährige Beifahrerin im Citroen und die 42 Jahre alte Ford-Fahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war an der Unfallstelle und kümmerte sich um die Verletzten. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt rund 8000 Euro. Wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Straße von einer Fachfirma gereinigt werden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell