Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Betrunkener Autofahrer

Freiburg (ots)

Breisach - Am frühen Samstagmorgen stoppte die Polizei Breisach am Grenzübergang gg. 03:55 Uhr einen französischen Pkw der nach Frankreich ausfahren wollte. Dessen Fahrer war offensichtlich alkoholisiert und pustete einen Wert von 1,14 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, ein Fahrverbot für Deutschland und eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg folgen. Sb.: Reese/Mark VST/0296902/2019

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-111 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

