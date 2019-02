Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Scheune - nichts gestohlen

Freiburg (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in eine Scheune in Oberlauchringen eingebrochen, haben aber nichts entwendet. Die Scheune, die im Ort am Kotbach liegt, wurde vermutlich in der Nacht zum Sonntag gewaltsam geöffnet. Hierzu wurde ein Scheunentor aufgehebelt. Anscheinend waren der oder die Täter auf der Suche nach Wertsachen und wurden in der Scheune nicht fündig.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell