POL-FR: Weil am Rhein -- Verkehrsunfall -- Kleine Ursache, große Wirkung

Landkreis Lörrach -- Weil am Rhein - Am Samstagnachmittag, 09. Februar, ereignete sich in der Alten Straße ein Verkehrsunfall, welcher für erheblichen Rückstau in alle Fahrtrichtungen sorgte.

Nach Sachlage befuhr ein 40 Jahre alter schweizer Staatsangehöriger mit seinem Pkw den Kränzliacker und wollte auf die Alte Straße einbiegen. Vermutlich in Folge kurzer Unachtsamkeit missachtete er die Vorfahrt eines anderen Pkw und es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im geschädigten Pkw leicht verletzt, an den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Das Polizeirevier Weil am Rhein war mit einer Streifenbesatzung vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen.

