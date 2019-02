Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen -- Einbruch in Firmengebäude - ZEUGEN GESUCHT

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach - Schliengen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 09./10. Februar, kam es um 03:40 Uhr in der Ruländer Straße zu einem Einbruch in einen Betrieb für Metall-Veredelung.

Der oder die Täter haben hierzu mit einer Europalette ein geschlossenes Fenster eingeschlagen und sich so einen Zugang zum Objekt verschafft. Anschließend wurde durch die Täter das gesamte Anwesen nach Wertgegenständen durchsucht und letztendlich diverse Metalle im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Wie die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, wurde die zur Tatausführung eingesetzte Europalette durch die Täter mitgebracht.

Zeugen werden deshalb gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter 07621/97970 in Verbindung zu setzen.

Stand: 10.02.2019, 12.00 Uhr

