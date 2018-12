POL-FR: Steinen: Auto kommt von der Straße ab und prallt in die Leitplanke

Freiburg (ots) - Von der Fahrbahn abgekommen ist am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr ein Mercedes. Dieser war auf der Kreisstraße zwischen Hüsingen und Höllstein unterwegs. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam der 22jährige Autofahrer nach links von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro, an der Leitplanke etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

