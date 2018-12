POL-FR: Hinterzarten - Zigarettenautomat beschädigt

Freiburg (ots) - Hinterzarten - In der Nacht von Montag auf Dienstag (03./04.12.2018) wurde in der Freiburger Straße ein Zigarettenautomat beschädigt. Der in der Nähe eines Hotels aufgestellte Automat wurde aus der Verankerung gerissen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Es wird davon ausgegangen, dass der oder die unbekannten Täter versucht haben, den kompletten Automaten zu entwenden. Möglichweise wurde hierzu ein Fahrzeug mitgeführt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hinterzarten, Tel: 07652-91770 oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 zu melden.

