POL-FR: Folgemeldung zu "Wutöschingen: Tageswohnungseinbruch - Schmuck und Bargeld gestohlen" - Personengruppe beobachtet

Freiburg (ots) - Erste Befragungen von Anwohnern haben ergeben, dass sich gestern eine ganze Personengruppe dort im Bereich aufhielt. Neben Frauen und Männern waren auch Kinder darunter. Wer hierzu weitere Erkenntnisse hat oder zum Verbleib dieser Gruppe Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der EG Einbruch zu melden.

Bisherige Meldung:

Einbrecher haben am Montag ein Einfamilienhaus in Wutöschingen heimgesucht. In das in der Brühlstraße gelegene Haus wurde in der Zeit von 14:15 Uhr bis 18:15 Uhr eingebrochen. Über den Garten gelangten die Täter an die Terrassentüre, die aufgehebelt wurde. Zielstrebig wurde das Schlafzimmer im ersten Geschoss gesucht und dort alles durchwühlt. Den Einbrechern fiel Schmuck und ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Gezielt wurde augenscheinlich nur Goldschmuck gestohlen. Die EG Einbruch übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Kontakt 07741 8316-0).

