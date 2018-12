POL-FR: Lottstetten: Einbruch in Bäckerei - erheblicher Gebäudeschaden verursacht

Freiburg (ots) - In eine Bäckereifiliale in Lottstetten haben Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Sonntag eingebrochen. Nach ersten Feststellungen wurde nichts gestohlen. Über das Dach drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude in der Industriestraße ein. Hierbei wurde das Dach beschädigt. Auch im Innern machten sich die Täter an einer Wand zu schaffen, die massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Tatzeit dürfte in der Nacht zum Sonntag nach Mitternacht gelegen haben. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wem Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, wird gebeten, dies beim Polizeiposten Jestetten (Kontakt 07745 7234) zu melden.

