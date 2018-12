POL-FR: Denzlingen: Auffälliges E-Bike gestohlen

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Mit der Verbreitung der E-Bikes in den letzten Jahren sind diese leider auch zu einem beliebten Stehlgut geworden. In einem aktuellen Fall, den die Denzlinger Polizei bearbeitet, erhofft sich diese Hinweise auf den Verbleib des E-Bikes, weil es ein besonders auffälliges ist. Das E-Bike des Rentners hat einen auffällig geschwungenen Rahmen und der silberfarbene Akku befindet sich zwischen der Verlängerung der Sattelstütze und dem Hinterrad. Es ist schwarz und vom Hersteller "Flyer". Entwendet wurde es am Montag, gegen 11:15 Uhr, in der Hauptstraße bei der evangelischen Kirche. Sachdienliche Hinweise über den Diebstahl oder über den Verbleib des Rades bitte an die Polizei in Denzlingen. Telefon: 07666/9383-0.

rb

