POL-FR: Breisach, B 31/Rimsinger Ei - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Breisach - Am Samstagmorgen ereignete sich gegen 03:10 Uhr beim Rimsinger Ei ein Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer, der in Richtung Breisach unterwegs war, kam kurz nach dem Ei nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr dort auf dem parallel verlaufenden Wirtschaftsweg weiter und verlor kurz darauf die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab, kollidierte frontal mit einem Baum und das Heck des sich drehenden Fahrzeuges schlug anschließend gegen einen weiteren Baum. Der 17-jährige Fahrzeuglenker, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, stand unter Alkoholeinwirkung. Der Atemalkoholwert lag über 1,3 Promille. Der Pkw, an dem Totalschaden entstand, war von ihm unbefugt in Gebrauch genommen worden. Er selbst wurde zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht, wo auch die Blutentnahme durchgeführt wurde. Er wird angezeigt.

