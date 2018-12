POL-FR: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Rheinfelden-Adelhausen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden, Ortsteil: Adelhausen

Am 01.12.2018 wurden im Rheinfeldener Ortsteil Adelhausen gleich drei Hausbesitzer Opfer einer unbekannten Einbrecherbande. Die Täter gelangten hierbei in den frühen Abendstunden in die Gebäude und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Bewohner waren zur Tatzeit jeweils nicht Zuhause.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder abgestellte Pkw, welche sich zur Tatzeit in Adelhausen aufhielten.

Zudem wird daran appelliert, verdächtige Personen oder deren verdächtige Verhaltensweisen, welche in Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen stehen könnten, wie z. B. ausbaldowern, etc., zeitnah der Polizei über Notruf oder dem Polizeirevier Rheinfelden (Tel.: 07623 7404-0) mitzuteilen.

