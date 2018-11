POL-FR: Lörrach: Frau an Fußgängerüberweg angefahren

Freiburg (ots) - Am Freitag gegen 13 Uhr wurde eine 79jährige Frau auf einem Fußgängerüberweg in der Brühlstraße angefahren und verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen überquerte die Frau zuerst die Bahngleise von der Bahnhofstraße kommend und betrat dann den Überweg. Hierbei wurde sie von einem 30jähriger Autofahrer, welcher in Richtung Wallbrunnstraße fuhr übersehen. Es kam zum leichten Zusammenstoß, durch welchen die Frau stürzte. Sie musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Die Verletzungen sollen aber nicht schwerwiegender sein. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat den Unfall aufgenommen.

