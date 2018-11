POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Schafe sorgen für Unterbrechung des Zugverkehrs

Freiburg (ots) - Drei in WT-Tiengen entlaufene Gotland Schafe haben am Donnertagabend für die Unterbrechung des Zugverkehrs gesorgt. Die Ausreißer hielten sich im Bereich der Gleise bei der Detzelner Straße auf und wurden gegen 15:40 Uhr dort von Anwohner entdeckt. Es folgte ein zeitaufwendiger "Schaftrieb", bis es endlich gelang, die Schafe im Garten eines Hauses einzukesseln. Zwischendurch legten die Schafe in verschiedenen Gärten immer wieder Pausen ein, um so auch die Aufmerksamkeit der Bewohner auf sich zu ziehen. Zusammen mit dem verständigen Tierhalter konnte die Tiere wieder zurück in ihr Gehege gebracht werden. Während des Tiertriebes musste der Zugverkehr zeitweise unterbrochen werden. Auf den Tierhalter können nun weitere Kosten zukommen. Die Polizei stellt in solchen Fällen einen Gebührenbescheid für ihren Zeitaufwand aus.

