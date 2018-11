POL-FR: St. Blasien: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots) - Zwei Frauen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Landstraße zwischen Bernau und St. Blasien verletzt. Zum Unfall kam es, als eine 61 Jahre alte Mercedes-Fahrerin von Menzenschwand kommend auf die L 149 in Richtung St. Blasien einbiegen wollte und dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Autos missachtete. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei sich die Mercedes-Fahrerin und die 28 Jahre alte Fahrerin im anderen Auto verletzten. Beide Frauen kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Die schwer beschädigten Autos wurden von Abschleppdiensten geborgen. Die Schadenshöhe liegt bei rund 7000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

