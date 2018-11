POL-FR: Schopfheim: Verdacht der Körperverletzung in Fahrnau

Freiburg (ots) - Am heutigen Freitag, gegen 9 Uhr, kam es im Bereich Bläsiweg in Schopfheim-Fahrnau zu einer Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer soll auf dem Rad-/Fußweg absichtlich auf einen Fußgänger zugefahren sein. Im anschließenden Streitgespräch soll der Fahrradfahrer dann ein Messer aus der Tasche gezogen haben und damit auf den Fußgänger zugegangen sein. Der 20 Jahre alte Fußgänger habe dann versucht dem Mann das Messer wegzunehmen und verletzte sich leicht an der Handinnenfläche. Daraufhin entfernte sich der Radfahrer in Richtung des Bahnhofes in Fahrnau.

Der unbekannte Fahrradfahrer war ca. 20 Jahre alt, etwa 180cm groß, normale Statur, blonde Haare. Er trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Er führte ein blaues Fahrrad mit roten Streifen.

Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66698-0, bitte um Hinweise.

