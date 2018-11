POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Brand in der Bahnhofstoilette

Freiburg (ots) - Ein Brand wurde am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, in Grenzach-Wyhlen gemeldet. In der Herrentoilette des Bahnhofsgebäudes konnte durch die Feuerwehr starker Brandgeruch und ein verbrannter Mülleimer festgestellt werden. Es entstand geringer Sachschaden. Die Feuerwehr aus Grenzach-Wyhlen war mit zwei Fahrzeugen und 13 Mann vor Ort. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624/9890-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Hinweise zur möglichen Täterschaft.

