POL-FR: Folgemeldung zu "Wehr: Vollbrand eines ehemaligen Industriegebäudes in Wehr" - Feuer unter Kontrolle - Löscharbeiten dauern an

Freiburg (ots) - Das Feuer ist unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern noch an. Von dem Brand betroffen sind ungefähr sechs Betriebe in dem ehemaligen Fabrikgebäude. In dem Gewerbezentrum sind ca. 36 Betriebe und Dienstleister untergebracht. Die Feuerwehr ist derzeit dabei, versteckte Brandnester im Dach aufzuspüren. Das Dach ist teilweise eingestürzt. Die Löscharbeiten dürften den ganzen Tag noch andauern. Zwei Feuerwehrangehörige wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren aus Wehr und Bad Säckingen sind mit knapp 100 Kameraden im Einsatz. Der Rettungsdienst und die Polizei sind ebenso mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Über die Schadenshöhe können noch keine Aussagen getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

ERSTMELDUNG:

Lkrs. Waldshut, 79664 Wehr, Todtmooser Straße

Gegen 04.00 Uhr wurde dem Führungs- und Lagezentrum durch einen Anwohner ein Gebäudevollbrand eines ehemaligen Industriegebäudes in der Todtmooser Straße in Wehr mitgeteilt. In dem Gebäude befinden sich derzeit mehrere kleinere Gewerbebetriebe. Die Feuerwehren befinden sich aktuell mit starken Kräften in der Brandbekämpfung, Polizei ist ebenfalls vor Ort.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell