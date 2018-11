Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen)

Waldkirch: In fremden Fahrradkorb gegriffen

Am Montag, gegen 16:30 Uhr, schob eine Frau ihr Fahrrad über den Jünglingsteg in Richtung Innenstadt. Von ihr zunächst unbemerkt näherte sich von hinten eine unbekannte männliche Person und entwendete eine im Fahrradkorb befindliche Stofftasche, in welcher sich auch das Bargeld der Frau befand. Der bisher unbekannte Täter drehte nach dem Griff in den Fahrradkorb wieder um und rannte in Richtung Bahnhof davon. Bekannt ist derzeit nur, dass er helle oder bunte Oberbekleidung trug. Sollten Zeugen den Diebstahl beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, mögen sie sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

Denzlingen: Morgens berauscht

Bei der Verkehrskontrolle eines Autos in Denzlingen am Montagvormittag fielen den Polizeibeamten körperliche Auffälligkeiten des Autofahrers ins Auge, welche auf einen möglichen Drogenkonsum hinwiesen. Ein Test bestätigte den ersten Eindruck der Beamten. Den Betroffenen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Winden/Elzach: Im Bus geschlagen

Am Montag fuhr gegen 18.30 Uhr ein Linienbus von Waldkirch nach Elzach. Etwa in Höhe Niederwinden filmte nach momentanem Informationsstand eine 19-Jährige im Bus eine 14-Jährige ohne deren Willen mit dem Mobiltelefon. Als das von den Aufnahmen betroffene Mädchen ihr Missfallen äußerte, kam es im Verlaufe des sich anschließenden Streitgespräches offenbar auch zu Schlägen und Tritten der Älteren gegen die Jüngere. Die Polizei sucht nun andere Fahrgäste aus diesem Bus, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können. Telefon: 07682/909196, Polizeiposten Elzach.

ps / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell