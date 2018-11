POL-FR: Freiamt-Ottoschwanden: Pkw stößt mit Linienbus zusammen - zwei Personen verletzt

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Linienbus, der nur mit dem Fahrer besetzt war, wurden die beiden Fahrzeugführer verletzt. Nach den Unfallermittlungen des Polizeireviers Emmendingen fuhr ein 19-jähriger Autofahrer am Montagabend (26. November), kurz nach 18.15 Uhr, mit einem Ford Fiesta auf der L 113 (Am Sportplatz) aus Richtung "Hard" in Richtung "Freihof". Im Bereich der Abzweigung "An der Gumme" geriet sein Fahrzeug vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem entgegenkommenden Linienbus, dessen letzter Fahrgast kurz zuvor ausgestiegen war, zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw-Fahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht nicht. Der Busfahrer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Am Bus entstand erheblicher Sachschaden. Der Fiesta wurde völlig zerstört. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

wr

