POL-FR: Lörrach: Auseinandersetzung nach Parkplatzsuche - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 10.20 Uhr, kam es in der Belchenstraße zu einer Auseinandersetzung. Eine Frau wollte ihren Pkw rückwärts einparken, als ein Peugeot in die freie Lücke einfuhr. Hiernach soll es zwischen dem Peugeot-Fahrer und der Frau zu einem Streitgespräch gekommen sein. In diesem Gespräch soll die Frau beleidigt und am Kragen gepackt worden sein. Weiterhin soll der Mann auch versucht haben, die 45 Jahre alte Frau zu schlagen.

Der Peugeot-Fahrer war etwa 70 Jahre alt, etwa 170 cm groß und kräftig. Bei ihm befand sich eine etwa gleichaltrige Frau.

Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, sucht Zeugen des Vorfalles.

