POL-FR: Lottstetten: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Freiburg (ots) - Unter Drogeneinfluss hat ein junger Mann am Montagabend in Lottstetten sein Auto gefahren und wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Der 21-jährige wurde gegen 22:15 Uhr in der Hauptstraße einer Kontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich Verdachtsmomente, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Drogentest war dann auch positiv auf die Beeinflussung durch THC. Es folgte die übliche Blutentnahme. Der junge Autofahrer muss mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

