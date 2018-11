POL-FR: Umkirch - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Umkirch - Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der B 31a bei Umkirch ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstand und zwei Personen verletzt wurden. Eine Autofahrerin, die von Freiburg kommend von der B 31a in die Straße Am Gansacker abbiegen wollte, übersah ein entgegenkommendes Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Der Entgegenkommende wurde abgewiesen, drehte sich und es kam in der Folge noch zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren, auf der Linksabbiegespur befindlichen, Pkw. Zwei Fahrzeugführer wurden verletzt und in Kliniken eingewiesen, zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

