POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Breisach - Am Samstagabend ereignete sich gegen 18 Uhr an der Einmündung L 104/B31 bei Breisach ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstand. Eine Pkw-Lenkerin wollte, von der L 104 kommend, nach links in die B 31 (Richtung Bad Krozingen) abbiegen. Dabei übersah sie ein von links kommendes Fahrzeug. Dessen Fahrer konnte noch nach links ausweichen, so dass es lediglich zu einem Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Verletzt wurde niemand.

