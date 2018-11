POL-FR: Freiburg: Besucherinnen einer Diskothek unsittlich berührt

Freiburg (ots) - Den gebotenen Anstand ließen nach derzeitigem Erkenntnisstand zwei 22 und 20-jährige Diskothekenbesucher in der Nacht zum Sonntag vermissen. So berührten die zwei kosovarischen Staatsangehörigen zwei 18 und 19-jährige Frauen in einer Diskothek in der Innenstadt mutmaßlich sowohl auf als auch neben der Tanzfläche in unsittlicher Art und Weise. Die Frauen meldeten dies in der Folge dem Sicherheitspersonal, welches die beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei im Auge behielt. Die Kriminalpolizei Freiburg hat diesbezüglich die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen.

