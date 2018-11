POL-FR: Emmendingen: Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt - Unbekannter flüchtet ohne Beute - Kripo sucht Zeugen

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Ohne Beute floh ein unbekannter, maskierter Räuber am Freitagabend (16. November 2018) nach einem Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in der Mundinger Straße. Der Unbekannte hatte den Markt kurz nach 19.35 Uhr betreten, eine Angestellte mit einem Gegenstand, womöglich einem Messer, bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Die bedrohte Frau rannte jedoch weg und schloss sich mit zwei anderen Angestellten in einem Büroraum ein. Daraufhin verließ der Maskierte unverrichteter Dinge das Geschäft.

Er wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm groß, schlank, sportliche Figur. Bekleidet war er mit einem schwarzem Kapuzenpulli und einem dunklem Tuch, das er verdeckt vor das Gesicht hielt. Näheres ist momentan nicht bekannt

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise an das Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582-200. Insbesondere ist von Interesse, wem im tatbedeutenden Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

