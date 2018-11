POL-FR: Lörrach: Randale in Kino - Vorführung unterbrochen - Mann leistet Widerstand bei Festnahme

Freiburg (ots) - Lörrach: Randale in Kino - Vorführung unterbrochen - Mann leistet Widerstand bei Festnahme

Am Mittwochabend kam es in einem Lörrach Kino zu einem Polizeieinsatz. Anlass dazu gab ein alkoholisierter Bescher, der sich völlig daneben benahm und randalierte. Auf Grund dessen musste die laufende Vorführung unterbrochen und die Polizei angefordert werden. Die hatte es mit dem aggressiven Mann ebenfalls nicht leicht. Die Beamten erteilten dem Störenfried einen Platzverweis und forderten ihn zum Verlassen des Kinos auf. Der 50-Jährige kam der Aufforderung nicht nach, weshalb ihn die Beamten aus dem Kino führten. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Er trat und schlug um sich und versuchte die Beamten zu beißen. Die konnten den Tobenden überwältigen und ihm Handschellen anlegen. Erst danach konnte der Mann aus dem Kino gebracht werden. Die nächsten Stunden musste er in der Gewahrsamszelle verbringen. Gegen den 50-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Gang gesetzt.

