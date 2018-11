POL-FR: Binzen: Motorradfahrer gestürzt und verletzt - Fahrer per Haftbefehl gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntagmittag stürzte ein Motorradfahrer auf der Konrad-Zuse-Straße in Binzen. Das Motorrad rutschte ohne Einwirkung anderer Verkehrsteilnehmer auf der nassen Fahrbahn weg. Der Fahrer verletzte sich an der Schulter. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 58 Jahre alte Deutsche mit Wohnsitz im Ausland zur Festnahme ausgeschrieben war, er wurde festgenommen.

