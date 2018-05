Freiburg (ots) - Waldshut-Tiengen. Unfallflucht

Einen lauten Knall hörte am Donnerstag gegen 11.30 Uhr eine im Allmendweg wohnhafte Frau. Sie ging daraufhin zum Fenster um nachzuschauen, was passiert ist. Sie sah eine Frau, die neben ihrem Auto stand und augenscheinlich ein geparktes Auto betrachtete. Danach stieg die Frau in ihr Auto ein und fuhr davon. Der Beobachterin kam das komisch vor. Sie merkte sich das Kennzeichen, ging nach draußen und schaute nach ihrem eigenen Auto. Dabei stellte sie fest, dass es beschädigt war. Daraufhin schaltete sie die Polizei ein, die die Unfallverursacherin rasch ausfindig machen konnte. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht in Gang gesetzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Lauchringen. Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer kam es am Donnerstag gegen 14.50 Uhr auf der B 34. Der 59- jähriger Mann war mit seiner Honda von Bechtersbohl kommend in Richtung Lauchringen unterwegs. An der STOP-Stelle zur B34 hielt er an und fuhr dann in die Bundesstraße ein. Dabei übersah er einen aus Richtung Erzingen kommenden Audi. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer abgeworfen wurde und sich verletzte. Der 69 Jahre alte Audi-Fahrer blieb unverletzt. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro, am Audi rund 1000 Euro.

de/md

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Dietmar Ernst

Telefon: 07621 176-105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell