Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Wer wurde gefährdet?

Aalen (ots)

Aalen: PKW gestreift

Am Dienstag um kurz nach Mitternacht befuhr ein 26-jähriger Renault-Lenker die Brucknerstraße in Fahrtrichtung Richard-Wagner-Straße. In der Brucknerstraße streifte er mit seinem Renault einen am Straßenrand geparkten PKW und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.500 Euro. Der 26-Jährige fuhr zunächst weiter und kam erst einige hundert Meter weiter zum Stehen. Dort wurde er durch die eintreffende Polizei kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem bei ihm zudem Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Hierbei ergab sich ein Wert von über 1,6 Promille. Aus diesem Grund wurde anschließend im Krankenhaus noch eine Blutentnahme durchgeführt.

Oberkochen: Unfallflucht

Am Montag um kurz nach 14 Uhr wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Rudolf-Eber-Straße einen dort geparkten PKW, beim Ein- oder Ausparken, beschädigt hat. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen LKW. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 955990 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Montag zwischen 6 Uhr und 14:20 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Fiat, welcher in der Straße Im Kälblesrain geparkt war. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellenberg: Wer wurde gefährdet?

Am Montag gegen 20:45 Uhr sollte in Ellenberg der Fahrer eines weißen Audi kontrolliert werden. Nach Erkennen der Polizei beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Ellwanger Weg ein. Von dort bog er dann nach rechts in die Gartenstraße ab. Auf Höhe des Ahornweg kreuzte ein Fußgänger die Fahrbahn. Hier kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem PKW. Im weiteren Verlauf überfuhr der PKW-Lenker die Hauptstraße und fuhr in die Pfarrstraße ein. Letztendlich konnte der Audi in der Sackgasse der Schulstraße gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Das Polizeirevier Ellwangen bittet Verkehrsteilnehmer, insbesondere den Fußgänger, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 bei der Polizei zu melden.

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