Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Abtsgmünd

Aalen: Diebstahl in Seniorenwohnheimen

Aalen (ots)

Am Samstag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Diebe Zutritt zu einem Appartement im 2. Obergeschoß eines Seniorenwohnanlage in Abtsgmünd. Dort entwendeten die Diebe Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Nach Zeugenaussagen hielt sich eine Frau mit dunklem Teint und südosteuropäischen Aussehen zu dem genannten Zeitpunkt in dem Gebäude auf und klingelte bei den Bewohnern. Die Frau war in Begleitung von weiteren bislang unbekannten Personen.

Um 17:30 Uhr hielt sich eine Frau, die ähnlich beschrieben wurde, in einem in der Nähe befindlichen Seniorenwohnheim auf. Dort betrat sie das Zimmer einer Bewohnerin und drängte diese unter einem Vorwand in das Badezimmer, während vermutlich zeitgleich eine weitere Person das Zimmer betrat. Aus dem Zimmer wurde eine Handtasche mit Bargeld und diverse Unterlagen entwendet.

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr betrat eine bislang unbekannte Frau ein Zimmer in einem Seniorenwohnheim in Aalen. Die Frau gab sich als neue Praktikantin aus. Auch hier wurde die Bewohnerin in das Bad gebeten. Dort habe die Unbekannte ein längeres Gespräch geführt und nachdem sie einen Anruf erhielt das Zimmer wieder verlassen. Im Nachgang fiel der Bewohnerin auf, dass ihr Bargeld sowie Schmuck und Girokarte entwendet wurde. Die unbekannte Frau wurde als mittelgroß beschrieben. Sie hatte lange schwarze Haare, eine schwarze Hose und eine weiße Jacke. Zudem trug sie Handschuhe. Im Seniorenwohnheim konnten zum genannten Zeitpunkt vier unbekannte weibliche Personen festgestellt werden, die alle schwarze Haare hatten und dunkle Kleidung trugen. Auch in diesem Fall wurde von einem südosteuropäischen Erscheinungsbild berichtet. Aus diesem Grund erscheint ein Tatzusammenhang derzeit als sehr wahrscheinlich.

Das Polizeirevier Aalen (Telefon 07361 5240) bzw. der Polizeiposten Abtsgmünd (Telefon 07366 96660) bitten um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Wem sind die genannten Personen aufgefallen? Wo sind sie eventuell noch in Erscheinung getreten?

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell