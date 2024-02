Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Blitzer beschädigt - Unfallfluchten

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallfluchten

In der letzten Woche ereigneten sich in der Porschestraße zwei Unfallfluchten, wobei noch unklar ist, ob bei diesen Vorfällen ein Tatzusammenhang besteht. Wie bereits in einer Pressemeldung berichtet, wurde am Freitagnachmittag zwischen 12 Uhr und 12.40 Uhr ein geparkter Pkw Mercedes Benz bei einem Unfall beschädigt, wobei an diesem Fahrzeug 2000 Euro Sachschaden entstand. Ein weiterer unweit davon entfernt parkender Pkw Mercedes EQ Fortwo wurde im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag bei einem Unfall beschädig. An diesem Auto beläuft sich der Sachschaden auf ca. 1000 Euro. Hinweise zu den Vorfällen erbittet nun die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Backnang: Unfallflucht

500 Euro Sachschaden verursachte am Sonntagabend gegen 17 Uhr ein unbekannter Autofahrer. Dieser stieß in der Hamburger Straße gegen einen am Straßenrand abgestellten Pkw Ford Edge und flüchtete anschließend. Wer Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Blitzer beschädigt

Die Geschwindigkeitsmessanlage in der Weißenburger Straße in Schornbach wurde zwischen 30. Januar und 5. Februar 2024 mutwillig beschädigt. Elemente der Anlage wurde mittels Werkzeug verdreht, wobei die Anlage Schaden nahm. Die Reparaturkosten belaufen sich auf bis zu 2500 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Waiblingen-Hohenacker: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer wendete am Montag gegen 18.30 Uhr an einer Verkehrsinsel in der Karl-Ziegler-Straße. Ein 31 Jahre alter Renault-Fahrer musste deshalb ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Er geriet dabei jedoch auf die Verkehrsinsel, wodurch sein Pkw beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07151/950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell