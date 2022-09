Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

BAB 6, Braunsbach - Wegen Aquaplaning von der Fahrbahn abgekommen, Folgeunfall

Am Samstag gegen 08:20 Uhr befuhr ein 35-Jähriger die BAB 6 in Richtung Nürnberg mit seinem PKW VW. Auf Höhe von Braunsbach geriet er wegen Aquaplaning ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er blieb schließlich in dem Gebüsch im Grünstreifen liegen. Sowohl der Fahrer als auch ein 32-jähriger Mitfahrer sowie eine 14-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall jeweils schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Bergung des verunfallten Fahrzeugs musste die Autobahn in Richtung Nürnberg kurzfristig voll gesperrt werden. In dem durch den Unfall verursachten Rückstau ereignete sich gegen 09:45 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Motorradfahrer nutzte verbotenerweise die Rettungsgasse und wurde von einem 50-jährigen Fahrer eines PKW Jaguar übersehen, als dieser den Fahrstreifen wechselte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der Motorradfahrer stürzte durch die Kollision und erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf 7.500 Euro.

Crailsheim - Mofafahrer übersehen

Am Samstag gegen 14:15 Uhr wollte ein 49-Jähriger mit seinem PKW Skoda vom Gelände der Shell-Tankstelle in die Ellwanger Straße einfahren. Er übersah dabei einen auf dem Radweg fahrenden 62-jährigen Mofafahrer, der zu Sturz kam und dabei schwere Verletzungen erlitt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Schwäbisch Hall - Mehrere Autos beschädigt, Container umgeworfen

In der Zeit von Freitag 21:00 Uhr bis Samstag 09:00 Uhr wurden im Bereich vom Bahnhof Schwäbisch Hall mehrere geparkte Fahrzeuge durch unbekannte Personen beschädigt. Darüber hinaus wurde ein Altglascontainer umgeworfen und ein Schachtdeckel ausgehoben. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Revier unter der Rufnummer 0791/4000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell