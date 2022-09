Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, randalierende Person

Aalen (ots)

Gem. Welzheim - Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Samstag gegen 13:15 Uhr befuhr ein 20-Jähriger die Landesstraße 1150 von Welzheim in Richtung Breitenfürst mit seinem PKW VW. In einer Kurve, kurz vor Breitenfürst, geriet er ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem entgegenkommenden PKW Audi einer 38-Jährigen zusammen. Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, während dessen Beifahrer und die 38-jährige Audi-Fahrerin schwer verletzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Waiblingen-Neustadt - Mann zielt mit Softairwaffe auf Autos und randaliert anschließend in psychiatrischer Einrichtung

Am Samstag gegen 16:00 Uhr befand sich ein 38-Jähriger in Waiblingen an einer Bushaltestelle in der Neustadter Hauptstraße. Er hatte eine Softairwaffe in Form eines Maschinengewehrs bei sich und zielte damit auf vorbeifahrende Autos, ohne jedoch Schüsse abzugeben. Nachdem der Mann der Polizei gemeldet worden war, fuhren mehrere Polizeistreifen zu der Bushaltestelle. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, und in das ZfP Winnenden verbracht, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte. Im ZfP Winnenden begann er gegen 18:00 Uhr zu randalieren und verletzte dabei drei Mitarbeiter leicht, weshalb erneut mehrere Polizeistreifen eingesetzt werden mussten, um den Mann schließlich unter Kontrolle zu bekommen.

