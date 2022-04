Polizeidirektion Hannover

POL-H: Springe: Motorradfahrer kommt von der Landesstraße (L) 422 ab und landet schwer verletzt im Straßengraben

Hannover (ots)

Am Montag, 18.04.2022, ist ein 62-jähriger Motorradfahrer auf der L 422 zwischen Gestorf und Eldagsen von der Fahrbahn abgekommen und stürzte in den Straßengraben neben der Fahrbahn. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 62-Jähirge gegen 13:30 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki die L 422 aus Gestorf kommend nach Eldagsen. Beim Durchfahren einer Doppelkurve kam er am Ausgang der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet zunächst in den Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfosten und stürzte anschließend mit seinem Motorrad in den Straßengraben. Der 62-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Vollsperrung der L 422 wurde gegen 15:35 Uhr wieder aufgehoben. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2.150 Euro. /bo,

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell