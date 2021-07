Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zusammenstoß mit Omnibus

Aalen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08 Uhr fuhr eine 48-jährige Audi-Fahrerinauf dem Hans-Georg-Albrecht-Weg aus Richtung des Tower kommend. An der Kreuzung mit der Geschwister-Scholl-Straße übersah die 48-Jährige eine vorfahrtsberechtigte 40-jährige Omnibusfahrerin, welche auf der Geschwister-Scholl-Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei stürzte eine 25-jährige Passagierin im Bus und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 60 000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell