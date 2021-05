Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Murrhardt, Leutenbach und Fellbach

Waiblingen (ots)

Murrhardt: Unfall im Kreisverkehr

Am Freitagabend gegen 17:10 Uhr befuhr ein 45-jähriger Radfahrer den Harbach-Kreisverkehr. Ein 48-jähriger Fahrer eines BMW, der aus Sulzbach/Murr kommend die L1066 befuhr, missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt des Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam und der Radfahrer stürzte. Der Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Leutenbach: Über Kreisverkehr gegen Baum

Am frühen Samstag gegen 00:25 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Audi TT die L1127 bei Leutenbach. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und vermutlich alkoholischer Beeinflussung fuhr sie geradeaus über den Kreisverkehr und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR. Die Fahrerin musste sich zusätzlich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde einbehalten.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 21:10 Uhr bog ein 20-Jähriger mit seinem Golf von der Erich-Herion-Straße nach rechts in die Höhenstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 18-jährigen BMW-Fahrerin. Die Ampel an der Einmündung zeigte Rotlicht, jedoch war das Rechtsabbiegen mit einem Grünpfeil gestattet. Dabei ließ der Unfallverursacher allerdings die erhöhte Vorsichtspflicht außer Acht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 EUR.

