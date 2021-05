Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung

Aalen (ots)

Aalen-Westhausen: Unfall auf Bundesstraße

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr befuhr ein 32- jähriger Audi-Fahrer die B29 von Lauchheim in Richtung Westhausen. Auf Höhe der Abzweigung Kapfenburg wich er nach eigenen Angaben einem querenden Hasen aus und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort geriet er auf die beginnende Leitplanke, hob ab und überschlug sich im Straßengraben. Der Pkw kam nach weiteren 100 Metern auf der Fahrerseite zum Liegen. Der schwerverletzte Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Die B29 musste an der Unfallstelle bis 23:00 Uhr voll gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und Notarzt war die Freiwillige Feuerwehr aus Westhausen mit 4 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften eingesetzt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste das Erdreich an der Unfallstelle abgegraben werden, da es sich um ein Wasserschutzgebiet handelte. Der Sachschaden beträgt 9.000 Euro.

